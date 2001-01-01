حفل غنائي وشواء على البحر في معسكر يلا كامب بمدينة دهب

أقامت اللجنة المنظمة لمعسكر يلا كامب "Yalla Camp"، الذي أطلقت فعالياته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، حفل غنائي وشواء على شاطئ البحر بمدينة دهب للشباب المشاركين في المعسكر.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جاري تنفيذ فعاليات المعسكر بمشاركة 70 شابا وفتاة، وتنظمه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة بقيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات اليوم، أن فعاليات المعسكر مستمرة خلال الفترة من 27 حتى 31 يوليو الجاري بمدينتي دهب وسانت كاترين، وجاري تنفيذ البرنامج الخاص بالمعسكر بمدينة دهب، ثم الانتقال لتنفيذ باقي البرنامج بمدينة سانت كاترين.

وأشار إلى أن برنامج المعسكر بمدينة دهب يتضمن ألعاب "الكروس فيت، وألعاب رياضية وترفيهية بالتعاون مع اتحاد الألعاب الترفيهية، إضافة إلى برنامج سياحي بالمدينة، وجولات حرة، وزيارة جبل الطويلات، والبلوهول، وحفلات سمر بمحمية اللاجون، ورحلة بحرية.