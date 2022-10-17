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التقى وفد حركة "فتح" المشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مع الجبهتين "الديمقراطية" و"الشعبية" و"المبادرة الوطنية" وذلك تحضيرا للاجتماع الذي تستضيفه مصر وينطلق غدا الأحد.

وترأس وفد حركة "فتح" نائب رئيس الحركة محمود العالول وضم الوفد: رئيس المجلس الوطني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" سفير دولة فلسطين لدي لبنان أشرف دبور

كما ترأس وفد "الجبهة الديمقراطية" نائب الأمين العام فهد سليمان وضم كل من عضوَي المكتب السياسي صالح ناصر وأنس قاسم

أما وفد "الجبهة الشعبية" فترأسه نائب الأمين العام جميل مزهر، وضم أعضاء المكتب السياسي كايد الغول ومروان عبد العال وحسين منصور.

وفيما يتعلق بوفد "المبادرة الوطنية" فقد جاء بقيادة أمينها العام مصطفى البرغوثي وضم أعضاء المكتب السياسي خالد السيفي، وعائد ياغي ويوسف قويدر.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق اليوم السبت، إلى مدينة العلمين في زيارة رسمية لمصر، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

وكان في استقباله بمطار العلمين الدولي وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، وقنصل فلسطين العام بالإسكندرية السفير رأفت بدران، وكادر سفارة دولة فلسطين لدى مصر.

ويرافق الرئيس الفلسطيني خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشئون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف.