قال الإعلامي عمرو أديب، إن الخطاب الذي استخدمته الحكومة للحديث عن أزمة الكهرباء خاطئ، مستشهدًا بتصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن التيار كان سيأتي 3 مرات فقط في اليوم، لو لم تقيم الدولة المشروعات الأخيرة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «لسان حالي كمواطن: (متشكرين كتر خيرك إنك عامل لنا الإنجاز العظيم ده، إحنا نحمد ربنا على الـ3 مرات في اليوم كل مرة ساعتين).. الخطاب غلط أنتم كلمتوا الناس غلط»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن المواطن يحتاج إلى الكهرباء في أوقات ارتفاع الحرارة وليس العكس، منوهًا أن «تصريح رئيس الحكومة بأن الأزمة ستنتهي منتصف سبتمبر المقبل كحد أقصى، لا يعول عليه بصورة كبيرة».

وأكمل: «صارحوا الناس.. الشعب المصري ليس طفلا بل عمره 7 آلاف سنة وحكيم ومقدر وصبور.. كل اللي بطلبه منم قولها لي في وشي هتلاقيني راجل وسيد الرجالة، أنت مجربنا في الـ3 سنين اللي فاتوا جامد، واطلب تلاقي 100 مليون فدائي».

وأكد أن حديثه لا يعني التقليل من المجهودات التي شهدها قطاع الكهرباء، على مدار السنوات الماضية، مشددًا في الوقت نفسه، على أهمية المصارحة مع الشعب في وقت الأزمات.

واستطرد: «إحنا بننزل أسواق وعارفين، هل لما أشوفك بتعمل شهادة 7% و9% أنا مش فاهم، يا جماعة إحنا معاكم إحنا شعب.. أرجو تعديل الخطاب اللي بتكلموا بيه الناس، الأزمة مش عيب، إن مفيش فلوس وفي زنقة مش عيب، إن عندنا مشاكل مش عيب، ده بلد عاش مشاكل الدنيا والآخرة، بس قول لي وأنا معاك»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن هناك صورة غير جيدة انتقلت إلى المواطنين؛ بسبب ما حدث على مدار الـ4 أيام الماضية، قائلًا إن «العمل السياسي والعمل العام يحتاج شجاعة المواجهة».

وأكمل: «يا رب يا كريم يا حنان يا منان خرّج مصر من أزمتها الاقتصادية، إنما على الأرض لازم تتعاملوا معانا بشكل أحسن من كده شوية، ده شعب ناضج وراقي. إحنا مش كويسين، ومعدش حد عارف يبرر ويقول هو فيه إيه بقا، محدش عارف يقول احمدوا ربنا».