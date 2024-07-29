وسام أبو علي يمنح الأهلي التقدم أمام سيراميكا في الشوط الأول

تقدم الأهلي على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين الأهلي بتقدمه في الشوط الأول لمهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 38، بتصويبة متقنة من داخل حدود منطقة الجزاء.

وفي حال حافظ الأهلي على تفوقه في مباراة اليوم، سيرفع الفريق رصيده للنقطة 72، ويبتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز مع بقاء مباراتين مؤجلتين للأهلي، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 44 في المركز الثامن من جدول الترتيب.