سموتريتش: لا سبيل لإعادة الأمن لسكان الشمال بدون حرب تدمر حزب الله وتعيد احتلال جنوب لبنان

تطرق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، في كلمة مساء يوم الاثنين، إلى الوضع في الشمال، مؤكدا أنه لا مفر من الحرب ضد حزب الله اللبناني.

وقال سموتريتش في كلمته: "لا سبيل لإعادة الأمن لسكان الشمال بدون حرب تدمر حزب الله وتعيد احتلال جنوب لبنان". وأفاد سموتريش بأن الإسرائيليين مستعدون لذلك.

وأضاف: "إنهم يرون بأم أعينهم نتائج الهروب والانسحاب.. بدأ الأمر في أوسلو ثم الهروب من لبنان وغوش قطيف.. ثم فكرة إمكانية التجمع خلف الجدران والأسوار وأجهزة الاستشعار والبناء على الضمانات الدولية".

والسبت دعا وزير المالية الإسرائيلي إلى اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله ردا على الهجوم الذي استهدف بلدة مجدل شمس في الجولان. وقال سموتريتش في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "على (حسن) نصرالله أن يدفع ثمن موت الأطفال الصغار برأسه.. وعلى لبنان بأكمله أن يدفع الثمن". وأضاف: "موقفي من الخطوات اللازمة معروف.

على رئيس الوزراء أن يعود (من واشنطن) على الفور.. إنه وقت العمل".

وشيعت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل جثامين 12 طفلا قتلوا السبت بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم.

وبينما وجهت إسرائيل الاتهام لحزب الله بالمسؤولية عن الحادث متوعدة بالرد، أكد"حزب الله" أن لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل ونفى مسئوليته عن الحادثة.

وعقب الحادثة، توعدت تل أبيب برد حاد على الهجوم فيما طالب العديد من الوزراء في حكومة نتنياهو بشن هجوم على حزب الله ولبنان.