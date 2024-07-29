الأردن يدعو مواطنيه إلى تجنب السفر إلى لبنان

أهابت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، اليوم الاثنين بالمواطنين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حرصاً على سلامتهم وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة اليوم الاثنين، دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص،بحسب وكالة الأنباء الأردنية(بترا).

يأتي ذلك بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برد قاس على هجوم حزب الله على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتل والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا أول أمس السبت.