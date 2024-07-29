 رئيس وزراء بريطانيا يطالب بخطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا يطالب بخطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 9:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 9:08 ص

أبلغ رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بضرورة اتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو 10 أشهر على قطاع غزة.

وقال مكتب ستارمر في بيان إن رئيس الوزراء قال "إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان أن ستارمر "كرر دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي"، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

والتقى ستارمر مع هرتسوج في باريس حيث يحضر الاثنان دورة الألعاب الأولمبية.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في السابع من يوليو، بعد وقت قصير من تولي ستارمر منصبه، "أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى "الضرورة الواضحة والعاجلة لوقف إطلاق النار"، وفقا لبيان سابق للحكومة البريطانية.


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