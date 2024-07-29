انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في ليتوانيا ولاتفيا بسبب عواصف وأمطار غزيرة

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تسببت العواصف والأمطار الغزيرة في انقطاع التيار الكهربائي اليوم الاثنين عن مئات الآلاف في ليتوانيا ولاتفيا.

وأشارت شركة "إي.إس.أو" للطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن زهاء 165 ألف منزل في ليتوانيا.

وذكرت وكالة أنباء البلطيق (بي.إن.إس) أن ليتوانيا بأسرها أضيرت من انقطاع الكهرباء، ولكن العاصمة فيلنيوس والمناطق المحيطة بها كانت الأكثر تضررا.

وفي لاتفيا، انقطعت الكهرباء عن 37 ألف منزل من عملاء شركة "ساداليس تيكليس" للكهرباء.

وتسببت العواصف القوية التي تجتاح منطقة البلقان في اقتلاع أشجار وسقوط أعمدة وتدمير سقف كاتدرائية ريجا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في لاتفيا أن البلاد شهدت خلال أمس الأحد واليوم الاثنين كمية من الأمطار تفوق بمعدل مرة ونصف متوسط كمية الأمطار التي تسقط على البلاد خلال شهر تموز/يوليو.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إلغاء رحلات جوية في مطارات ريجا وفيلنيوس ومدينة كاوناس الليتوانية.



