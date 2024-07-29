افتتاح مهرجان العودة السينمائي الدولي في دورته الثامنة بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة

يفتتح الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جمهورية مصر العربية، مهرجان العودة السينمائي الدولي في دورته الثامنة التي ستحمل اسم "دورة جنوب أفريقيا"، وذلك في الساعة ٧ مساء يوم الخميس 1 أغسطس المقبل، بمقر اتحاد المرأة الفلسطينية في 119 شارع رمسيس بجوار جريدة الجمهورية.

ينظم حفل الافتتاح اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة الفلسطينية، ويتضمن عرض فيلم "السلطانة" للمخرج هيثم عبدالله، وفقرة من الأغاني التراثية والوطنية الفلسطينية لفريق "كورال عباد الشمس"، ويحضر حفل الافتتاح، الممثل والمخرج الفلسطيني أسامة الخالدي، وعضو هيئة إدارية في مهرجان العودة السينمائي الدولي، والمخرج السينمائي الفلسطيني فايق جرادة، رئيس مكتب تلفزيون فلسطين في القاهرة، والكاتب والناقد السينمائي المصري كمال القاضي.

والدورة الثامنة للمهرجان، تستقبل 93 فيلماً من 31 دولة تناولت جميعها القضايا الوطنية الفلسطينية، وأهمها قضية القدس واللاجئين والأسرى، وستعقد في 1 أغسطس المقبل في كل من أستراليا والقاهرة والمغرب والضفة الغربية ومن بين خيام النزوح في مواصي خان يونس.

المهرجان يقدم حدثاً دولياً في ظل ظروف استثنائية تعيشها فلسطين ويترك مساحة فنية للتبادل الثقافي والمعرفي، ويستقطب المبدعين من ممثلين ومخرجين ومؤلفين وصناع أفلام من داخل وخارج الوطن العربي؛ لعرض أعمالهم الفنية والابداعية في بانوراما سينمائية للتنافس فيما بينهم للحصول على جائزة مفتاح العودة.

والمهرجان يقدم العديد من الجوائز للأفلام الفائزة من بينها: جائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم يتحدث عن حق العودة باسم المناضل نيلسون مانديلا، وجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم يتحدث عن قضية الأسرى باسم الأسير الشهيد وليد دقة، وجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم يتحدث عن الإنسانية باسم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم يتحدث عن قضية القدس باسم الراحل فيصل الحسيني.