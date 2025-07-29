ملك الأردن: الوضع في الأراضي المحتلة هش ويهدد باندلاع نزاع إقليمي شامل

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ذاكرًا أن الأزمة الإنسانية في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مساء الثلاثاء، أن «الجوع الذي يضرب قطاع غزة، يجب أن يجبر المجتمع الدولي على التصرف بشكل طارئ».

وأكد أهمية «عدم تسييس» ملف المساعدات الإنسانية، قائلًا إن تجويع المدنيين واستهدافهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية «أمر لا يطاق».

وأشار إلى «أهمية وقف إطلاق النار فورًا في غزة، والالتزام بالقانون الدولي، وضمان الوصول غير المشروط للمساعدات».

ولفت إلى أهمية تنسيق قوافل المساعدات الإنسانية والطبية، وإتاحة الممرات الآمنة لخروج الجرحى، محذرًا من أن «الوضع في الأراضي المحتلة هش ويهدد باندلاع نزاع إقليمي شامل».