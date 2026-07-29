مانشستر سيتي يسرع مفاوضاته لضم بوعدي مع اقتراب رحيل رودري

كثف مانشستر سيتي الإنجليزي تحركاته للتعاقد مع الدولي المغربي الشاب أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل الفرنسي، تحسبًا لاحتمال رحيل الإسباني رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للصحفي ساشا تافوليري، فإن المفاوضات بين المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوجو فيينا، ورئيس ليل، أوليفييه ليتانج، شهدت تقدمًا خلال الأيام الأخيرة، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في حسم الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي قدم عروضًا شفهية لضم صاحب الـ18 عامًا، إلا أن ليل يتمسك بالحصول على 100 مليون يورو، بينما يسعى بطل إنجلترا لإتمام الصفقة مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت.

وأضاف أن بوعدي توصل بالفعل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على عقد يمتد لمدة خمس سنوات حتى صيف 2031، في انتظار حسم الاتفاق النهائي بين الناديين.

ويأتي تحرك السيتي في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل رودري، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجديده مع النادي الإنجليزي.

وفي سياق متصل، أعلن مانشستر سيتي قائمته الأولية للجولة التحضيرية في آسيا، وشهدت غياب الدولي المصري عمر مرموش عن بعثة الفريق.