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السبت.. استئناف عرض «قيد عائلي» عبر «DMC»

مصطفى الجداوي
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 12:41 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 12:41 ص

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "قيد عائلي" عن موعد عرض الحلقات المتبقية من مسلسل "قيد عائلي" الذي انطلق قبل السباق الرمضاني الماضي وتوقف عرض المسلسل لفترة ليتم استئناف العرض يوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساء عبر فضائية "DMC".

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تتكون من ٤٥ حلقة، ويدور صراع عائلي بين اسرتين بسبب الميراث وتتصاعد الأحداث.

"قيد عائلي" بطولة صلاح عبدالله وميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي وسيمون ومحمد نجاتي ومحمد رياض ودنيا وميرنا وليد، ومن إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل.


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