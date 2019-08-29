رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة: علينا أن نتغلب على التحديات معا

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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية سابقا، خلال زيارة إلى بلغاريا إلى التغلب على التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي عبر المساعي المشتركة.

وأشارت فون دير لاين أن من بين هذه التحديات سياسة الرقمنة والتغيرات الديموغرافية والتغيرات المناخية والأمن.

وقالت فون دير لاين اليوم الخميس في صوفيا قبل إجراء مباحثات مع رئيس الحكومة البلغارية بويكو بوريسوف إن من المهم وضع بداية جديدة تتناسب مع حركة الهجرة.

وأثنى بوريسوف على التعاون مع الجارة التركية وعمل حراسة الحدود البلغارية ووكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" في منع الهجرة غير الشرعية.

حصلت بلغاريا على عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2007.

توجهت فون دير لاين إلى صوفيا في إطار مشاورات تجريها مع دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تضع أمام البرلمان الأوروبي تشكيلة المفوضية الأوروبية الجديدة.

عينت ماريا جابريل المنسقة البلغارية لشؤون الاتحاد الأوروبي من جانب حزب الحكومة القومي المحافظ عضوا باللجنة المقبلة للمفوضية في بروكسل.

وقال بوريسوف إن بلغاريا تسعى لتولي المسؤولية عن الأمن الإلكتروني داخل المفوضية الأوروبية.

لا تنتمي بلغاريا إلى مجموعة الدول الناقدة للاتحاد الأوروبي التي تتشكل من المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا.