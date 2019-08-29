 إسرائيل تلغي الإجازات لجنودها على حدود لبنان ونتنياهو يحذر إيران وحزب الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تلغي الإجازات لجنودها على حدود لبنان ونتنياهو يحذر إيران وحزب الله

د ب أ
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 9:51 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 9:52 م


أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إلغاء الإجازات للجنود على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.

وقال الجيش في بيان إن القوات في العديد من الألوية القتالية المتمركزة على الحدود الشمالية سوف تظل في مواقعها حتى إشعار آخر، بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا إيران وحزب الله ، قائلا لهما"انتبها"،بحسب الصحيفة.

يأتي ذلك بعدما كشفت اسرائيل عن أسماء ثلاثة ضباط إيرانيين وعنصر من حزب الله، قالت إنهم يعملون في لبنان على انتاج صواريخ عالية الدقة.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بعد اعلان الحزب عن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين كانت احداهما تحمل متفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله يوم الاحد الماضي.

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