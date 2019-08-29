 الإمارات تؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف في اليمن

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 10:00 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 10:01 م

أكدت الإمارات العربية المتحدة، في بيان لها مساء اليوم الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي، معقبة أن "التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28، 29 أغسطس من هذا العام ".
وذكرت الوزارة أن "عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
و شدد البيان على أن الدولة لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد و الدفاع عن النفس.
و أشار البيان إلى أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية بدأت تنشط في المناطق اليمنية الأمر الذي يهدد بشكل فعلي الجهود الكبيرة التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن ويهدد كذلك جهود التصدي لمليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية.

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