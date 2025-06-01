القبض على عنصرين إجراميين بعد مطاردة داخل منطقة الألبان بأسوان

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نجح رجال مباحث كوم أمبو بأسوان اليوم، في القبض على عنصرين إجراميين بعد مطاردة بمنطقة الألبان بمدينة كوم أمبو.

ووردت معلومات سرية إلى مباحث كوم أمبو، تفيد بتواجد اثنين من العناصر الإجرامية داخل سيارة بمحيط منطقة الألبان.

على الفور، تم إعداد قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد ثروت، والتي قامت بمطاردة السيارة المتواجد بها العنصران الإجراميان، ونجحوا في القبض عليهما.

وخلال المطاردة، أُصيب أحد العنصرين، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وبالفحص، تبين أن العنصرين مطلوبان في عدة قضايا.

أُخطرت النيابة التي تولّت التحقيق.