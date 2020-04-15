طوكيو تسجل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليظل عدد المصابين أكثر من 200 لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، عن بيان للحكومة المحلية، أنه بعد تسجيل حصيلة أمس، وصل العدد الإجمالي في طوكيو إلى 20569 حالة، من بينهم 32 في حالة خطرة.

وبلغت أكبر حصيلة إصابات تسجلها طوكيو في يوم واحد 472 حالة، سجلت في الأول من أغسطس الجاري، وبلغ متوسط الإصابات في العاصمة 345.1 إصابة يوميا خلال الأسبوع الأول من أغسطس، 280.3 يوميا في الأسبوع الثاني، 256.6 يوميا في الأسبوع الثالث، و208.1 يوميا في الأسبوع الرابع، مما يشير إلى انخفاض تدريجي.

وتعد حصيلة إصابات كوفيد-19 في طوكيو الأكبر بين محافظات اليابان الـ47.