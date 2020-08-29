عبد الغفار: منح للمتفوقين للدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة بالاتفاق مع البنك الأهلي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أنه تم الاتفاق مع ‏السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على تقديم البنك منح لعدد من الطلاب المتفوقين المتقدمين للبرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الحديدة، بنسبة يمكن أن تغطي 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسي للطالب.

وذكر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن الاتفاق أكد استمرار البنك في تقديم المنح للطلاب، بشرط احتفاظ الطالب بتفوقه خلال سنوات الدراسة، وذلك مساهمة من البنك الأهلي من خلال مسؤليته الاجتماعية في دعم وظائف المستقبل.

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن شروط وضوابط التقدم لهذه المنح للطلاب الذين سيجتازون الاختبارات والتخصصات، خلال الفترة المقبلة.

جاءت البرامج الدراسية التي تتضمنها المنح على النحو التالي: أولا: جامعة الملك سلمان الدولية، برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج وبرنامج تكنولوجيا صناعة الاجهزة الدقيقة، وبرنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات)، وبرنامج هندسة الطاقة، وبرنامج هندسة المياه والبيئة، وبرنامج بيولوجيا الأحياء المائية، وبرنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية، وبرنامج إدارة الفنادق والمنتجعات، وبرنامج الاستثمار والتمويل.

وفي جامعة الجلالة، برنامج التمريض، وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وبرنامج تكنولوجيا الأغذية، وبرنامج هندسة المواد والتصنيع، وبرنامج علوم وتكنولوجيا النانو، وبرنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية، وبرنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وفي جامعة العلمين الدولية، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وبرنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، وبرنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات)، وبرنامج التسويق، وبرنامج تصميم الأثاث.