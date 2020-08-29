تموين الإسكندرية: إشادة الرئيس بمجهوداتنا وسام شرف

تزينت محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، اليوم السبت؛ لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكبار قيادات الدولة؛ لافتتاح محور المحمودية شريان الأمل، وعدة مشروعات قومية على رأسها صوامع برج العرب، التي تقدر سعتها التخزينية بـ٩٠ ألف طن قمح.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، مجهودات الوزارة في تنمية القطاع التمويني، شاملة جميع القطاعات، من خلال عرض تقديمي متميز.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للدكتور على المصيلحي، ولمجهودات الوزارة على ما تم تقديمه من إنجازات ومجهودات خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

وعلق المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على الزيارة بأن إشادة الرئيس وسام شرف على صدر جميع العاملين بالقطاع التمويني.