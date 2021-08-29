سجلت السلطات الصحية في كمبوديا، اليوم الأحد، 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 92 ألفا و208 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الكمبودية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الوقت نفسه ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى ألف و881 حالة وفاة.. في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 86 ألفا و702 شخص.

وفي سياق آخر، سجلت المالديف 139 حالة إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 80 ألفا و678 حالة، والوفيات إلى 226 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 78 ألفا و757 حالة على مستوى البلاد.