حاكم ولاية لويزيانا: الإعصار أصعب اختبار لدفاعات أورلينز

قال جون بيل أدواردز حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية إن الإعصار إيدا الذي سيضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم الأحد تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترًا في الساعة، سيكون أصعب اختبار حتى الآن للحماية من الفيضانات في مدينة نيو أورلينز.



وقال إدواردز لقناة "سي إن إن" اليوم الأحد إن المدينة الساحلية قامت باستثمارات ضخمة في الحماية من الفيضانات منذ أن ضرب إعصار كاترينا المدمر المدينة قبل 16 عامًا بالضبط.



ورغم أن إدواردز قال إن إيدا سيكون "أصعب اختبار" لدفاعات المدينة المخصصة لمواجهة العواصف، إلا أنه أبدى تفاؤله بأن النظام سيصمد في مواجهة العاصفة المتوقعة وهطول الأمطار الغزيرة.



قال إدواردز إنه يشعر بالقلق أكثر بشأن المناطق الواقعة جنوب غرب المدينة التي لا توجد بها حماية متطورة من الفيضانات، حيث غادر العديد من السكان منازلهم بالفعل وتوجهوا إلى أماكن أمنة.



وكان المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة قد قال إنه على ولاية لويزيانا ومدينة نيو أورلينز الاستعداد لأمطار غزيرة و"عواصف تهدد الحياة" وذوابع كارثية وانقطاع ممتد للتيار الكهربائي.



ومن المتوقع أن يصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في لويزيانا اليوم، بعد 16 عاما من تعرض الولاية نفسها لإعصار كاترينا الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص، إلى جانب أضرار كارثية وفيضانات في نيو أورلينز وحولها.