اليابان تدرس خلط ومطابقة لقاحات كورونا

قال تارو كونو الوزير المسؤول عن حملة التطعيم ضد كورونا في اليابان، اليوم الأحد، إن وزارة الصحة اليابانية تدرس خلط ومطابقة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المختلفة للمساعدة في تخفيف مخاوف الإمداد وتسريع برنامج التطعيم في البلاد.

وأضاف كونو في تصريح نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: "يمكننا أن نتوقع تسريعًا في وتيرة التطعيمات إذا حصلنا على الموافقة" على نهج الجرعات المختلطة من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وتستخدم اليابان في الغالب لقاحي فايزر أو موديرنا لحملة التطعيم ضد كوفيد-19. ويشار إلى أن السلطات الصحية اليابانية وافقت على استخدام لقاح استرازينيكا المصنوع في اليابان بموجب ترخيص يوليو الماضي لاستخدامه في الفئة العمرية التي تبلغ أعمارها 40 عامًا أو أكثر.

جدير بالذكر أنه حتى الخميس الماضي تلقى 5ر43٪ من سكان اليابان جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا.