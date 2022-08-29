إيقاف الشنقيطي شهرين لعدم تلبية الاستدعاء للمنتخب السعودي الأولمبي

أوقفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، مهند الشنقيطي لاعب فريق اتحاد جدة لمدة شهرين لعدم تلبية الاستدعاء للمنتخب الأوليمبي السعودي.

وجاء في بيان لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة السعودي الصادر اليوم الأحد أن اللجنة بحكم اختصاصها نظرت في الحالة الواردة بشأن عدم استجابة اللاعب المحترف بنادي الاتحاد مهند بن مصطفى الشنقيطي، ونادي الاتحاد للاستدعاء المقدم من قبل المنتخب الأولمبي في التاريخ المحدد للمشاركة في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة من 29 مايو وحتى 20 يونيو 2022.

وأضافت "بعد أن مكّنت لجنة الاحتراف نادي الاتحاد، وإداريي الفريق الأول، واللاعب، من حق الدفاع من خلال عقد جلسات استماع، والتي تم فيها الاستماع إلى دفوعهم.. فقد تقرر إيقاف اللاعب مهند بن مصطفى الشنقيطي لمدة شهرين، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية على نادي الاتحاد قدرها 300 ألف ريال، الموعد الزمني للسداد هو 30 يومًا، اعتبارًا من تاريخ هذا القرار، علمًا بأن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف".

يُذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي توج بلقب المسابقة القارية التي أقيمت في أوزبكستان، للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الأخضر.