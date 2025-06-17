جروسي: أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز الإيرانية ربما تعرضت للدمار

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، يوم الاثنين، إن أجهزة الطرد المركزي في منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في نطنز قد تكون دُمّرت نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

وأوضح جروسي، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، أن الأجهزة "تعرّضت على الأرجح لأضرار جسيمة، إن لم تكن قد دُمّرت بالكامل"، وذلك نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي الناجم عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة.

وخلال جلسة خاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يوم الاثنين، أفاد جروسي بأن منشأة نطنز المتضررة بشدة لم تتعرض لمزيد من التدمير منذ الهجمات. وأشار إلى أن القسم الواقع تحت الأرض في نطنز لم يُصب مباشرة، إلا أن المعدات المثبّتة هناك قد تكون تضررت أيضا بسبب انقطاع الكهرباء.

وحذر جروسي من أن التلوث الإشعاعي داخل المنشأة يعد خطرا، في حين أن مستويات الإشعاع خارج الموقع المستهدف لا تزال طبيعية.

وأضاف أن القسم العلوي من منشأة نطنز، حيث يُخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، قد دُمر في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، كما تضررت أربعة مبان في موقع أصفهان، في حين لم ترد تقارير عن أضرار في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض.

وكانت إسرائيل قد أكدت أن هجماتها تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، في حين تصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة.

وحذر جروسي خلال حديثه في فيينا من أن التصعيد العسكري يعرقل "العمل الجوهري للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن على المدى الطويل ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا".