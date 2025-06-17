ماذا ورد في بيان مجموعة السبع بشأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟

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عبرت مجموعة السبع عن دعمها لإسرائيل ووصفت إيران بأنها مصدر عدم استقرار الشرق الأوسط.

وقالت مجموعة السبع، خلال بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين: "نؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.. ونؤكد دعمنا لأمن إسرائيل"، داعية إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

وعارضت مجموعة السبع امتلاك إيران للسلاح النووي، وقالت "نحن واضحون باستمرار بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، مؤكدة "أهمية حماية المدنيين".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة مجموعة السبع مبكرا، والعودة إلى واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب قطع حضوره القمة في كندا بسبب "ما يحدث في الشرق الأوسط".