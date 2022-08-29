اقتحم عدد من المتظاهرين العراقيين، اليوم الاثنين، القصر الجمهوري في العراق، حيث وثقت الكاميرات عددا من المتظاهرين وهم يسبحون داخل مسبح في القصر.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، حظر التجول الشامل في العاصمة العراقية بغداد، في أعقاب اقتحام أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء، بعد إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.



وقالت العمليات المشتركة في بيان: "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين".



وأكدت وسائل إعلام محلية عراقية، الاثنين، اقتحام متظاهرون ينتمون للتيار الصدري للقصر الجمهوري في العاصمة بغداد.



وأعلن رجل الدين الشيعي في العراق مقتدى الصدر، الإثنين، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي.



وقال مقتدى الصدر، في بيان صحفي، إنه سيتم إغلاق كافة المؤسسات، باستثناء المرقد والمتحف وهيئة تراث.



وأعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، فرض حظر التجول الشامل فى العاصمة بغداد ويشمل السيارات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الإثنين، وذلك بحسب بيان صحفى صادر عن قيادة العمليات المشتركة في العراق، حصلت اليوم السابع على نسخة منه.