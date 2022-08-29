روسيا: قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في هجوم فاشل بميكولايف وخيرسون

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في محاولة هجوم فاشلة في منطقتي ميكولايف وخيرسون على ثلاثة محاور.

وأضافت الدفاع الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الإثنين، أنه "خلال القتال تم تدمير 26 دبابة أوكرانية، و23 عربة مشاة قتالية، وتسع مركبات قتالية مدرعة أخرى، كما تم إسقاط طائرتين هجوميتين من طراز سو-25 ، فيما فقد العدو أكثر من 560 عسكريا من قواته البشرية".

وأكدت الوزارة أن القوات الأوكرانية نفذت محاولة الهجوم بأوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وكانت مصادر إعلامية ذكرت في وقت سابق، نقلا عن الممثلة الرسمية لقيادة العمليات "الجنوبية" بوزارة الدفاع الأوكرانية، ناتاليا جومينيوك أن أوكرانيا شنت هجوما على الجبهة الجنوبية.

من ناحية أخرى، قالت السفارة الروسية في لندن، إن تصريحات وزارة الدفاع البريطانية بشأن الألغام التي يُزعم أن القوات الروسية تركتها بالقرب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لا علاقة لها بالحالة الحقيقية للأشياء.

ونقلت وكالة تاس عن السفارة قولها "لقد أخذنا علمًا بالبيان الصحفي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية والذي أعلن عن تسليم مرتقب لست مركبات صيد ألغام مستقلة إلى أوكرانيا" للمساعدة في الكشف عن الألغام الروسية في المياه قبالة سواحلها ".

ونوهت السفارة الروسية في لندن بأن هذه الرواية، تشوه الواقع عن قصد".

وشددت السفارة الروسية قائلة "ندعو وزارة الدفاع البريطانية للتحقق من جميع المعلومات الواردة والابتعاد عن المزاعم التي لا أساس لها".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في 27 أغسطس إنها تخطط لتزويد أوكرانيا بستة غواصات بدون طيار لإزالة الألغام من موانئ البحر الأسود لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية.