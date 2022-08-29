قائد سلاح الجو الألماني يرحب بمقترح شولتس إنشاء نظام دفاع جوي جديد في أوروبا



رحب مفتش (قائد) سلاح الجو الألماني انجو جيرهارتس بمقترح المستشار الألماني أولاف شولتس بإنشاء نظام دفاع جوي جديد في أوروبا.



وعلى هامش زيارة للقاعدة الجوية الإستونية أوماري، قال جيرهارتس اليوم الاثنين:" لا يسعني بوصفي قائدا لسلاح الجو سوى أن أرحب بهذا"، وأردف:" من المنطقي بالذات في مجال الدفاع الجوي وكذلك في مجال الدعم الأرضي للدفاع الجوي أن يتعاون الأوروبيون معا في هذا، وأن نعزز القدرات".



كان شولتس أعلن في وقت سابق من اليوم خلال زيارته للعاصمة التشيكية براغ عزمه العمل مع دول أوروبية جارة لتأسيس نظام دفاع جوي جديد، وقال شولتس في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا "تشارلز" في براغ إن إنشاء نظام مشترك "سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها"، لكنه لم يذكر تفاصيل.



ويعد هذا الإعلان ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة حاليا لأكثر من ستة شهور.



تجدر الإشارة إلى أن شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي آرو3 يعد من الخيارات المحتملة لدى الجيش الألماني.



وقال جيرهارتس :" يجري الحديث عن نظام آرو3، وفي النهاية يجب أن يبت الساسة فيما سنشتريه، غير أنه فيما يتعلق بهذا النظام بالذات سيكون من الممكن أن تشارك فيه دول أوروبية أخرى وخصوصا الدول الأوروبية الواقعة ناحية الشرق وذلك نظرا لمداه".



وأضاف جيرهارتس أنه في حال حصلت ألمانيا على هذا النظام فإن من الممكن " قيام أول نظام بأول أداء وظيفي له في عام 2025".