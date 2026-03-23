أسفر قصف شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل، فجر الاثنين، على منطقة أندرزغو في العاصمة الإيرانية طهران عن دمار كبير.

وفي الهجمات التي استهدفت طهران في ساعات صباح الاثنين، تم قصف منطقة إندرزغو، السكنية.

ورصدت كاميرا الأناضول حجم الأضرار في المنطقة حيث انهار نصف مبنى مكوّن من 8 طوابق.

وتعرضت المباني الأخرى القريبة من المبنى المنهار لأضرار جسيمة، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المركبات في المنطقة بشكل جعلها غير صالحة للاستخدام.

وفي الوقت الذي تتواصل أعمال إزالة الأنقاض في المنطقة، أفاد مسئولون إيرانيون بأن المبنى المستهدف كان سكنيا بالكامل، ولم يكن يضم أي عناصر عسكرية.

ولم يكشف المسئولون عن أي معلومات حول وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الهجمات.

ويأتي هذا القصف استمرارا للهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير الماضي والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.