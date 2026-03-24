قال مصدر عسكري مطلع على القدرات العسكرية الإيرانية، إن طهران بصدد «الكشف عن مفاجآت جديدة».

وأضاف في تصريحات لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: «لقد صممت إيران مفاجآت جديدة للأيام القادمة من الحرب، والتي يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى نتائج كبيرة جدًا».

وتابع: «يرى ترامب أن جميع خياراته العسكرية في الحرب قد باءت بالفشل، وهو يبحث عن مخرج من هذا المأزق؛ ولهذا السبب نقل الحرب من فوق متن بارجاته (حاملات الطائرات) الهاربة، إلى شبكات التواصل الاجتماعي».

وأوضح أن ترامب «يدرك جيدا أن ذخائره العسكرية، الهجومية منها والدفاعية، في وضعية سيئة للغاية، ولا أمل لديه في تحقيق نصر عسكري أو إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة؛ لذا، ومع تناقص مخزونه العسكري، لجأ إلى إطلاق الكلمات، وهو أمر لن يجلب له سوى المزيد من الخزي».

وأكد أن إيران «أعدت مفاجآت للأيام القادمة ستجعل نتائج الحرب أكثر وضوحا من أي وقت مضى، على عكس وعود ترامب الجوفاء».

واختتم: «على ترامب أن يرفع رأسه قليلا عن هاتفه وشبكات التواصل الاجتماعي، وليكن بصره منذ الآن فصاعدا شاخصا نحو السماء، وقاعات البورصة، وأسعار النفط».



