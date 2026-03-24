أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إطلاق الموجة الثامنة والسبعين من عملية «الوعد الصادق 4» باتجاه الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأعلى، لافتة إلى الصفارات تدوي في مدينة نهاريا ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة معادية.

وأفادت شبكة قدس الإخبارية، بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة «أفيفيم» الواقعة في شمال فلسطين المحتلة.

وكشف «بوليتيكو» الأمريكي نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن البعض داخل داخل البيت الأبيض بدأ ينظر إلى محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، كشريك محتمل يمكن التعويل عليه لقيادة إيران والتفاوض.