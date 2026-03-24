نتنياهو يستدعي قادة الائتلاف الحكومي لاجتماع عاجل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، قادة أحزاب الائتلاف الحكومي إلى اجتماع عاجل، يُرجح أنه يتعلق بالاتصالات التي تجريها واشنطن بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو استدعى قادة الائتلاف الحكومي إلى اجتماع عاجل خلال الساعة القادمة.

وقالت إنه "لم يتم إبلاغ المشاركين بموضوع الاجتماع، لكن التقديرات تشير إلى أنه يتعلق بالحرب وبالاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة بشأن اتفاق محتمل مع إيران".

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أفاد نتنياهو في كلمة مصورة بأنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "ترامب يعتقد أنه هناك فرصة لاستثمار الإنجازات الهائلة للجيش الإسرائيلي وجيش الولايات المتحدة لتحقيق أهداف الحرب من خلال اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية"، وفق ادعائه.

وكانت وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة 15 العبرية والقناة 12 العبرية، كشفت عن محادثات تُجرى لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بين مسئولين أمريكيين وإيرانيين بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في محاولة لإنهاء الحرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ظهر يوم الاثنين، أن "محادثات جادة" تجري بين واشنطن وطهران، وأن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن 15 نقطة رئيسية، تمهيدا لاتفاق محتمل.

وأضاف أن المحادثات التي بدأت في نهاية الأسبوع مستمرة اليوم، وإذا استمرت "بشكل مثمر"، فمن الممكن توقيع اتفاق قريبا.

والاثنين، ارتفعت حصيلة مصابي إسرائيل إلى 4773 مصابا منذ بدء الهجوم الذي تشنه تل أبيب وواشنطن على طهران، ورد الأخيرة نهاية فبراير الماضي.

ويتواصل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران منذ 28 فبراير، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وعلى ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية مجاورة.