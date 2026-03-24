البنتاجون ينقل مكاتب الإعلام بعد حكم قضائي لصالح نيويورك تايمز

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزارة ستصدر تصاريح صحفية جديدة، لكنها ستنقل مكاتب وسائل الإعلام خارج مبنى البنتاجون، وذلك بعد أن انحاز قاض إلى صحيفة "نيويورك تايمز" في دعوى قضائية تتعلق بفرض قيود على وصول الصحفيين إلى المبنى.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إن الوزارة لا تتفق مع الحكم وستتقدم باستئناف. وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن بول فريدمان قد انحاز الأسبوع الماضي إلى الصحيفة، وقضى بأن السياسة الجديدة للبنتاجون تفرض قيودا غير قانونية على تصاريح الصحفيين الذين غادروا المبنى بدلا من الموافقة على القواعد التقييدية التي فرضتها الوزارة على الصحفيين .

وأضاف بارنيل أن الصحفيين سيتمكنون من العمل من "ملحق" سيكون داخل أراضي البنتاجون ولكن خارج المبنى، مشيرا إلى أنه "سيكون متاحا عند الانتهاء من تجهيزه".