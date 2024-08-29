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أعلنت شركة تطوير البرمجيات الأمريكية (سيلزفورس) يوم الأربعاء عن نتائج أرباحها للربع الثاني، التي شهدت نموا مقارنة بالعام الماضي وتجاوزت توقعات المحللين.

وأفادت الشركة بتحقيق أرباح صافية بلغت 429ر1 مليار دولار، أو 47ر1 دولار للسهم، مقارنة بـ 267ر1 مليار دولار، أو 28ر1 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام السابق.

وباستثناء بعض البنود، أعلنت (سيلزفورس) عن أرباح معدلة بلغت 495ر2 مليار دولار أو 56ر2 دولار للسهم خلال هذه الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 4ر8% لتصل إلى 325ر9 مليار دولار مقارنة بـ 603ر8 مليار دولار في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سيلزفورس" ، مارك بينيوف: "مع منصتنا الجديدة إيجنتفورس إيه آي، نعيد تصور برمجيات المؤسسات لعالم جديد حيث يتعاون البشر مع الوكلاء المستقلين لتحقيق نجاح العملاء معا".

وأضاف: "سيلزفورس هي الشركة الوحيدة التي تمتلك التطبيقات الرائدة والبيانات الموثوقة ومنصة تعتمد على الوكلاء لتقديم هذه الرؤية على نطاق واسع ومساعدة الشركات على تحقيق الفوائد الهائلة للذكاء الاصطناعي".