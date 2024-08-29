منتخب مصر للطائرة يخسر نهائي إفريقيا ويتأهل لبطولة العالم للشابات

تلقى المنتخب المصري للشابات للكرة الطائرة تحت 21 سنة، الهزيمة من نظيره منتخب تونس بنتيجة “3-2“ في نهائي البطولة الأفريقية المقامة في تونس.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى منافسات بطولة العالم 2025.

وتأهل منتخب الشابات إلى النهائي بعد الفوز على الجزائر بنتيجة “3-1“ في نصف نهائي البطولة الأفريقية.

ونجح منتخب مصر في الفوز في أولى مبارياته على نظيره كينيا بنتيجة “3-0“ قبل أن يخسر من تونس بنتيجة “3-0“، وفاز على الجزائر بنتيجة “3-0“ في ختام الدور الأول.

يرأس البعثة، هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عماد نوار مديرًا فنيًا، سيد سالم مدربًا عامًا، محمد أنور مدربًا، سمية ناجح أخصائية العلاج الطبيعي، شادي فهيم محلل تقني، عاطف رزق حكم دولي مرافق البعثة.

فيما تضم قائمة اللاعبات: ملك البحيري، خديجة شوشة، ملك شاهين، فرح الحناوي، فريدة إبراهيم، جنى هنداوي، لجين ياسر، ندى سامي، فريدة محمد، ريماز أشرف، حلا خالد، مريم عمرو.