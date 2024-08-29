مدبولي يكشف آخر تطورات مقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي: الشيطان يكمن في التفاصيل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات مقترح تحويل الدعم العيني المقدم إلى المواطنين إلى نقدي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن المقترح تمت إحالته إلى مجلس أمناء الحوار الوطني؛ الذي عقد أكثر من جلسة لمناقشة كل تفاصيله.

وقال: «الأمر غير مقتصر على الفكرة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، ولذلك يجب بحث الأمر باستفاضة، لضمان عدم حدوث مشكلة تضر بالفكرة بالأساس».

وذكر أن «وزارة التموين تعمل الآن على سيناريوهات مرتبطة بالملف»، مضيفًا: «لو حدث توافق من الحوار الوطني للفكرة كمبدأ، وأنهينا التفاصيل، فسنبدأ مراحل أولى من تطبيقه العام المالي المقبل».