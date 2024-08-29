تراجع أرباح كانتاس الأسترالية للطيران بنسبة 28%عن العام السابق

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" اليوم الخميس عن تحقيق أرباح قدرها 25ر1 مليار دولار أسترالي (850 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، وهو انخفاض بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق.

وأفادت كانتاس بأن أرباحها السنوية الأساسية قبل الضريبة للسنة المالية الكاملة، التي انتهت في 30 يونيو، كانت 08ر2 مليار دولار أسترالي، بتراجع قدره 16% مقارنة بالسنة السابقة.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح تأثر بانخفاض أسعار التذاكر نتيجة "عودة القدرة السوقية"، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على مبادرات العملاء وانخفاض إيرادات الشحن في النصف الأول من السنة المالية.

وأضافت فانيسا هودسون، الرئيسة التنفيذية للمجموعة: "كان تركيزنا هذا العام على تحقيق التوازن الصحيح في تقديم الخدمات للعملاء والموظفين والمساهمين، بينما نبني مجموعة كانتاس بشكل أفضل وأقوى".

وتابعت: "استعادة الثقة والفخر في كانتاس كشركة طيران وطنية هو أولويتنا".