 فرنسا: إطلاق سراح مؤسس تليجرام بكفالة - بوابة الشروق
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فرنسا: إطلاق سراح مؤسس تليجرام بكفالة

رئيس شركة تلجرام بافيل دوروف
رئيس شركة تلجرام بافيل دوروف
د ب أ
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 12:42 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 12:42 ص

أعلن الادعاء العام الفرنسي في باريس، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف، بكفالة بعد احتجازه في فرنسا، واستجوابه من جانب قاضي تحقيقات.

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