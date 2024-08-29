فرنسا: إطلاق سراح مؤسس تليجرام بكفالة

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أعلن الادعاء العام الفرنسي في باريس، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف، بكفالة بعد احتجازه في فرنسا، واستجوابه من جانب قاضي تحقيقات.