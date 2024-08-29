فرنسا: إطلاق سراح مؤسس تليجرام بكفالة

أعلن الادعاء العام الفرنسي في باريس، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف، بكفالة بعد احتجازه في فرنسا، واستجوابه من جانب قاضي تحقيقات.