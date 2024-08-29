 المحكمة الإدارية في تونس تعيد وزيرا سابقا من نظام بن علي إلى السباق الرئاسي - بوابة الشروق
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المحكمة الإدارية في تونس تعيد وزيرا سابقا من نظام بن علي إلى السباق الرئاسي

علم تونس
علم تونس
تونس (د ب ا)
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 2:11 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 2:11 م

أصدرت المحكمة الإدارية في تونس قرارا، اليوم الخميس، بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي وإلغاء قرار استبعاده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

والمنذر الزنايدي، رجل أعمال ويعد من أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت انتفاضة شعبية بحكمه في 2011.

وكانت هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح الزنايدي بدعوى تضمنه لخروقات بشأن التزكيات الشعبية.

لكن المحكمة قبلت في قرارها اليوم الطعن الذي تقدم الزنايدي، وهو ما يعني إعادته إلى السباق الرئاسي، وفق ما أعلنت مصادر من فريق حملته الانتخابية.

وقبلت المحكمة حتى الآن طعني الزنايدي والسياسي المعارض عبد اللطيف المكي، ما يرفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل إلى خمسة، بما في ذلك الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى إلى ولاية ثانية.

ويتعين أن تنهي المحكمة الإدارية النظر في كافة النزاعات بشأن الترشحات فيما ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الثالث سبتمبر المقبل.


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