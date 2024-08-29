عبد المنعم يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

ودع محمد عبد المنعم لاعب منتخبنا الوطني، جماهير فريقه الأهلي برسالة مؤثرة، بعد انتقاله إلي نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن عبد المنعم رحيله عن صفوف الفريق الأحمر مساء اليوم الخميس، من خلال مقطع فيديو نشره اللاعب عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستجرام»، والذي حرص خلاله على توديع زملائه بالفريق ومجلس الإدارة وجماهير النادي.

وقال عبد المنعم في مقطع الفيديو الذي نشره على منصة «إنستجرام»: «15 سنة مرت عليا في النادي الأهلي عشت فيهم لحظات كثيرة من الحب والتحديات، مش مجرد لعبة كرة القدم دى كانت جزء مني».

وأتم عبد المنعم: «الأهلي منحني أكثر من الذي كنت أحلم به، ومنحني شرف ارتباط اسمي به وذكرياتي معه لن تنتهي.. جمهور الأهلي هو من صنعني ووقف إلى جانبي كثيرًا».