زيلينسكي: القوات الأوكرانية تحقق مزيدا من المكاسب في منطقة كورسك الروسية

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كلمته المصورة المسائية، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية استولت على مزيد من المناطق "بالقرب من حدود أوكرانيا" خلال غزوها لمنطقة كورسك الروسية.

ولم يفصح زيلينسكي عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه تم أسر المزيد من الجنود الروس من أجل القيام بعملية تبادل محتملة مقابل جنود أوكرانيين.

وقال زيلينسكي: "شكرا لكم أيها المحاربون! هذا أمر سوف يساعد في إعادة العديد من مواطننيا من الأسر في روسيا".

وقامت القوات الأوكرانية بغزو روسيا في توغل مفاجئ بمنطقة كورسك في السادس من أغسطس الجاري.

وفي كلمته مساء اليوم الأربعاء، قال زيلينسكي إن الهجوم يساعد في منع روسيا من وضع القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك المحاصرة في شرق أوكرانيا تحت المزيد من الضغط.

ورغم ذلك، لم يظهر حتى الآن أي تحسن في وضع القوات الأوكرانية بدونيتسك، حيث أشار مراقبون عسكريون غربيون إلى أن القوات الروسية تحقق تقدما في منطقة بوكروفسك.

كما اعترف زيلينسكي بأن الوضع في دونيتسك "صعب للغاية".

وقال: "جهود روسيا الرئيسية وأكبر عدد من قواتها متمركزة هناك".

وأمرت السلطات الأوكرانية سكان بوكروفسك، وهي مدينة مهمة من الناحية الاستراتيجية وتضم تقاطعا للسكك الحديدية، بإخلاء منازلهم بسبب التقدم الوشيك للقوات الروسية، إلا أنه لا يزال هناك 38 ألف شخص في المدينة، من بينهم 1900 طفل.