الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتفسير بعد إطلاق النار على قافلة مساعدات أممية

دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى تقديم تفسير بعد هجوم على قافلة أممية تقل عمال إغاثة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الأربعاء: "مساء أمس، تعرضت مركبة إنسانية تابعة للأمم المتحدة تحمل علامات واضحة، وكانت جزءا من قافلة تم تنسيقها بالكامل مع قوات الدفاع الإسرائيلية، لإطلاق نار 10 مرات من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية".

وأضاف دوجاريك: "سواء كانت المعلومات لم تُنقل بشكل صحيح، أو كان الأمر متعمدا، أو كان هناك سبب آخر، هذه هي التفسيرات التي نود الحصول عليها".

وأوضح المتحدث أن موظفي الأمم المتحدة الاثنين اللذين كانا داخل المركبة التي تعرضت للهجوم مساء الثلاثاء لم يصبا بأذى، لأنهما كانا يستقلان سيارة مصفحة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن السيارة التي تعرضت للهجوم قدمها برنامج الأغذية العالمي، الذي علق مؤقتا تحركات موظفيه في غزة ردا على الحادث.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، وقع الحادث على بعد بضعة أمتار من نقطة تفتيش إسرائيلية في وسط غزة، بعد أن قام فريق من عمال الإغاثة في سيارتين تابعتين للأمم المتحدة بمرافقة شاحنات تحمل مساعدات إنسانية. ورغم أن القافلة كانت تحمل تصريحا واضحا للسفر، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار.

وأضاف دوجاريك أن هناك العديد من الأمور التي لا تزال غير واضحة في هذه القضية، وذلك عند سؤاله عما إذا كانت الأمم المتحدة ترى علاقة بين الحادث والاتهامات التي وجهها بعض المسؤولين الإسرائيليين للمنظمة بأنها داعمة للإرهاب.