زفيريف يعبر للدور الثالث في أمريكا المفتوحة

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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بسهولة للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء.

وتأهل زفيريف المصنف الرابع عالميا بعد فوزه على الفرنسي ألكسندر مولر بنتيجة 1/6 و6/7 (5/7) و4/6، ليتأهل لمواجهة الأرجنتيني مارتن إتشفيري.

وصعد أيضا الأمريكي فرانسيس تيافو بعد انسحاب منافسه الكازاخي ألكسندر شيفشينكو بسبب الإصابة أثناء تقدم تيافو بنتيجة 4/6 و1/6 و1/صفر.

وكان البلغاري جريجور ديمتروف أول المتأهلين للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بمنافسات الرجال.

وتأهل ديمتروف بعد فوزه على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 1/6 و1/6 و6/7 (4/7).

وينتظر اللاعب البلغاري المصنف التاسع عالميا في الدور الثالث الفائز من مواجهة الهولندي تالون جريكسبور ضد الأرجنتيني سباستيان بايز.

كما تأهل التشيكي ييري ليهيتشكا للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة لأول مرة في مسيرته وذلك بعد مباراة ماراثونية أمام الأمريكي ميتشل كروجر، استمرت أربع ساعات.

لم يستسلم اللاعب التشيكي بعد خسارته بأول مجموعتين بنتيجة 7/6 وصفر/6، بل قلب ليهيتشكا الطاولة على كروجر بالفوز بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 4/6 و4/6 و5/7.

وفي مواجهة ماراثونية أخرى امتدت ما يقرب من أربع ساعات، فاز الأرجنتيني توماس إتشفيري على مواطنه فرانسيسكو سيروندولو بنتيجة 3/6 و6/4 و4/6 و6/1 و3/6.

في المقابل، تأهل الأمريكي براندون ناكاشيما بفوز سهل على الفرنسي آرثر كازو بنتيجة 4/6 و4/6 و2/6.