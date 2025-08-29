كوريا الجنوبية تحتفل بالذكرى الـ30 لإقامة علاقات دبلوماسية مع مصر بحفلين موسيقيين

احتفلت كوريا الجنوبية بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر من خلال حفلين موسيقيين قدّما تجربة زاخرة من التراث الفني الكوري وإبداعاته المعاصرة.

أُقيمت العروض تحت شعار "قافلة الموسيقى الكورية: من المحلية إلى العالمية"، حيث استضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الحفل الأول في 26 أغسطس، فيما احتضن قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية الحفل الثاني أمس الخميس.

ويأتي تنظيم برنامج القافلة ضمن فعاليات مشروع جولات الفنون الكورية لعام 2025 والتي تقوم بتنظيمه صحيفة دونجا إلبو، وتحت رعاية المركز الثقافي الكوري في مصر وبدعم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية (MCST) ومؤسسة التبادل الثقافي الدولي الكورية (KOFICE). ويهدف هذا المشروع إلى إبراز المواهب الكورية الشابة على الساحة الدولية وتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا ومختلف دول العالم.

شارك في الحفل 15 فنانًا من المواهب الكورية الواعدة، من بينهم فائزون بمسابقة دونج-آ جوجاك المرموقة، وقدموا برنامجاً متنوعاً شمل فنونًا تقليدية مثل، بانسوري (سوقونجا) وسوجوتشوم وهانريانجمو وسامولنوري، إلى جانب عروض مبتكرة جمعت بين القوالب الكلاسيكية الكورية والتجارب الفنية الحديثة.

تضمّن الحفل أيضاً عرض مقتطفات من المسرحية الموسيقية الكورية "حتشبسوت" المستوحاة من شخصية الملكة الفرعونية المصرية الشهيرة، إضافة إلى مقاطع من العمل الدرامي الموسيقي "سوبوين جيه" الذي يجمع بين العمق الروحي لفن البانسوري وقوة المسرح الغنائي المعاصر.

حظي الحفلان بحضور جماهيري كبير في القاهرة والإسكندرية، حيث أعرب الحاضرون عن إعجابهم بالعروض. وقال أحد الحضور: "تمكنت من استكشاف روعة الثقافة التقليدية الكورية إلى جانب صداها العالمي."

ومن جانبه، أكد أوه سونج-هو، مدير المركز الثقافي الكوري في مصر، أن زيارة قافلة الموسيقى الكورية لمصر وفرت فرصة مهمة لتعميق التبادل والتفاهم الثقافي بين البلدين.

وتتركز فعاليات مشروع جولات الفنون الكورية وهو مبادرة ثقافية رائدة على تقديم مختلف أوجه الإبداع الكوري على الساحة العالمية، وتوفير خبرات دولية للفنانين الشباب، بما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب.