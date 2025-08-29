وزارة الخارجية الألمانية تحثّ الألمان على مغادرة إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذّرت وزارة الخارجية الألمانية من السفر إلى إيران، وحثّت المواطنين الألمان هناك على مغادرة البلاد.

وأعلنت الوزارة اليوم الجمعة أن السفارة الألمانية في طهران لا تستطيع حاليا سوى تقديم مساعدة قنصلية محدودة.

ويعود ذلك إلى تصاعد النزاع النووي مع إيران وقرار ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تفعيل ما يُسمى بآلية "سناب باك" بسبب الانتهاكات الإيرانية المتكررة للاتفاق النووي.

وأوضحت الوزارة أنه في ضوء تهديد ممثلي الحكومة الإيرانية من قبل بعواقب في هذه القضية، ليس من المستبعد أن تتأثر المصالح الألمانية والمواطنون الألمان في إيران بتدابير مضادة.

وصُممت آلية "سناب باك" للسماح بإعادة فرض عقوبات على إيران حال عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاق فيينا النووي لعام ٢٠١٥. وبما أن الاتفاق لم يعد قيد التنفيذ، انتقدت طهران هذا الإجراء ووصفته بأنه غير شرعي.



