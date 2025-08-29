الإمارات وقبرص تطلقان مبادرة مشتركة لتقديم مساعدات إنسانية منقذة لحياة الفلسطينيين في غزة



أعلنت دولة الإمارات وجمهورية قبرص اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة مشتركة لتقديم مساعدات إنسانية منقذة لحياة المدنيين الفلسطينيين في غزة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تدفق المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، عبر مختلف المسارات بما فيها الممر البحري الإضافي الممتد من قبرص إلى غزة (أمالثيا)، الذي بدأ تشغيله في مارس 2024 ضمن الجهود الدولية لتأمين إيصال المساعدات برّاً وجواً وبحراً.

وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع و"المطبخ المركزي العالمي"، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2720، بادرت الإمارات وقبرص إلى إرسال 1200 طن من المساعدات عبر ميناء أشدود إلى غزة، بدعم من "صندوق أمالثيا"، حسب "وام".

وتشمل المساعدات مواد غذائية أساسية، أبرزها دقيق القمح والمواد الموجهة للأطفال، استجابة للاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر ضعفاً.

كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل مع الشركاءالدوليين لضمان إيصال المساعدات على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية.