رئيس إندونيسيا يدعو للهدوء وسط مظاهرات عارمة في البلاد وتراجع الروبية

دعا الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو إلى الهدوء، فيما تسعى السلطات إلى احتواء الغضب العام المتزايد الذي أجج المظاهرات ليوم ثالث، وأدى إلى تراجع الروبية والبورصة.

وفي أول تصريح له منذ اندلاع المظاهرات الأسبوع الجاري، اعتذر برابو عن وفاة سائق دراجة نارية أجرة دهسته مركبة مدرعة تابعة للشرطة حيث لقي حتفه خلال المظاهرات مساء أمس الخميس. وتعهد بمساءلة رجل الشرطة السمؤول، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدت الوفاة إلى تصاعد الاستياء الشعبي من الحكومة وتمثل اختبارا رئيسيا لبرابو الذي تولى المنصب قبل أقل من عام.

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، وأغلبهم من الطلاب والعاملين، في جاكرتا وغيرها من المدن الإندونيسية في الأيام الأخيرة احتجاجا على تخصيص بدل سكن شهري بقيمة 50 مليون روبية (3000 دولارا) لنواب البرلمان، وهو مبلغ يقول المعارضون إنه أعلى عشر مرات من الحد الأدنى للأجور في الكثير من المناطق.

وقال برابو في خطاب بث عبر التلفزيون "بالأصالة عن نفسي والحكومة الإندونيسية، أعرب عن بالغ حزني. اشعر بالصدمة وخيبة الأمل جراء التصرفات المبالغ فيها من جانب رجال الشرطة. أمرت بفتح تحقيق شامل وشفاف في الحادث الذي وقع مساء أمس".

ودعا الرئيس الشعب إلى التزام الهدوء، والحيطة والحذر من "العناصر التي دائما ما تريد التسبب في اضطرابات وفوضى".

وشوهد أفراد من الجيش والبحرية في بث حي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بتأمين أجزاء من جاكرتا فيما تجمع سائقو الدراجات النارية الأجرة عند مقر الفرقة المتنقلة التابعة للشرطة والمعنية بمكافحة الشغب، مطالبين بالعدالة للضحية، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وانخفضت الأسهم الإندونيسية 3ر2 % اليوم الجمعة، وتراجعت قيمة الروبية 9ر0 % في تداولات اليوم، وهما أسوأ أداء في آسيا حيث أدى تصاعد الاضطرابات إلى إثارة قلق المستثمرين.