أعلن اتحاد الكرة، مساء الخميس، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

واستعان اتحاد الكرة بوجه مكرر، بتعيين الإسباني خابيير روخاس، الذي سبق أن أدار مباراة الفريقين في مايو 2024.

وفاز الأهلي حينها بنتيجة 3-2 في ستاد القاهرة، بينما سيلتقي الفريقان هذه المرة في التاسعة مساء السبت على ملعب السلام.

ويعاون روخاس أربعة مساعدين من إسبانيا إضافة إلى الثنائي أحمد الغندور وحسام عزب في غرفة الفيديو.

وجمع الفريقان 5 نقاط في بداية مشوارهم بالدوري، حيث فاز الأهلي على فاركو 4-1 مقابل تعادلين مع مودرن سبورت وغزل المحلة.

أما بيراميدز حقق فوزا وحيدا على الإسماعيلي مقابل تعادلين أمام المصري ووادي دجلة، وخسارة أمام مودرن سبورت.