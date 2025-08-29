جيش الاحتلال: نفذنا محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم بفضل معلومات استخبارية دقيقة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن محاولته اغتيال رئيس أركان جماعة الحوثي محمد الغماري ووزير دفاعها محمد العاطفي، في هجومه على العاصمة اليمنية صنعاء أمس الخميس.

ونقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة: "حاولنا أمس تصفية رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم، إلى جانب كبار قادة حكومة الحوثي (لم يذكرهم)، وما زلنا ننتظر نتائج الهجوم".

وأضاف: "تم تنفيذ الهجوم بفضل معلومات استخبارية دقيقة عن اجتماع كبار قادة الحوثيين، وفي غضون مدة وجيزة، تم الحصول على موافقة القيادة السياسية ورئيس أركان الجيش (إيال زامير)، وتم تنفيذ الهجوم".

وبحسب الإذاعة، فإن الجيش الإسرائيلي "يستعد لسيناريوهات خطيرة في حال تعرض قيادة الحوثيين للأذى، بما في ذلك مساعيهم لتكثيف إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية".

ومحمد عبد الكريم الغماري هو لواء ركن ورئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي، أما وزير دفاع الحوثيين فهو محمد ناصر العاطفي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان أمس: "هاجم سلاح الجو بشكل موجه بالدقة هدفًا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة (العاصمة) صنعاء".

وأمس الخميس، قال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء".

وأضاف: "ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية واستهداف للشعب اليمني كله بسبب مواقفه الداعمة لغزة".

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف عامر، أن "جولة العدوان الصهيوني الجديدة (الخميس) فاشلة كسابقاتها، والعمليات اليمنية والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، دون الحديث عن حجم الخسائر والأضرار، إن وجدت.

لكن قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أفادت بأن الهجمات الإسرائيلية وقعت تزامنا مع كلمة متلفزة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

ونقلت القناة في خبر عاجل مقتضب أن "عدوانا إسرائيليا يستهدف العاصمة صنعاء"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وفي وقت لاحق، ذكر موقع "26 سبتمبر"، الناطق باسم وزارة دفاع الجماعة، أن "العدوان الإسرائيلي استهدف صنعاء بأكثر من 10 غارات متتالية"، دون تحديد مناطق.

بينما أفاد سكان محليون للأناضول، بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت مناطق متفرقة من العاصمة، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي منذ 2014.

وقال السكان إن أبرز المواقع المستهدفة هي دار الرئاسة، وهو مبنى رئاسي ذو مساحة واسعة يقع في مديرية السبعين جنوبي صنعاء، ويوجد خلفه جبل النهدين، دون تفاصيل أكثر عن المبنى.

وأضاف السكان أن غارات أخرى استهدفت جبل فج عطان جنوب غربي صنعاء، ويعد من أشهر جبال العاصمة ويوجد فيه مقر معسكر ألوية الصواريخ.

وأشاروا إلى أنه تم كذلك استهداف موقع في حي حدة، أحد أبرز الأحياء الراقية في العاصمة، والواقع جنوب غربي صنعاء.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الغارات الإسرائيلية أدت إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، إذ لم تعلن جماعة الحوثي على الفور أي تفاصيل بخصوص ذلك.

وهجوم الخميس هو الثاني الذي يستهدف صنعاء خلال 5 أيام، إذ شن سلاح الجو الإسرائيلي الأحد الماضي، غارات على محطتي كهرباء ووقود في صنعاء، أدت إلى مقتل 10 يمنيين وإصابة 92 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها الجماعة.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، استهدافها "بنجاح" مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، عقب إعلان تل أبيب رصد واعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.