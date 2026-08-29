محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمركز ومدينة قلين

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تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ اليوم، أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمركز ومدينة قلين، في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والقرى.

وشملت أعمال المتابعة تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات، والتأكد من انتظام تشغيلها، إلى جانب التعامل مع الأعطال ورفع كفاءة الشبكات بمختلف المناطق والشوارع، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية لمنظومة الإنارة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بأعطال الكهرباء وأعمدة الإنارة، مع ضرورة تكثيف المرور الميداني لرصد أوجه القصور والتعامل معها بصورة فورية.

وشدد المحافظ على أهمية متابعة أعمال الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى والطرق الحيوية، والتنسيق بين الجهات المعنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، لضمان استدامة أعمال التطوير وتحسين جودة الخدمات.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة كفر الشيخ للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.